تراجع بتوجهات الشركات الأمريكية إزاء سياسات التنوع والشمول

أعلنت ((بي دبليو إس))، إحدى الشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة، منذ أيام عدة، وخلال عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور، تخليها عن بعض مستهدفات التنوع في الولايات المتحدة، حيث لن تمتثل الشركة بعد الآن للمعايير المتعلقة بالأعراق في إعطاء المنح الدراسية أو التدريب الداخلي.

ربما كان توقيت الإعلان غريباً، لكنه يعكس اتجاهاً أمريكياً أوسع نطاقاً. فمنذ أن قررت المحكمة العليا في يونيو الفائت إيقاف سياسة العمل الإيجابي (التي تستهدف زيادة تمثيل الأقليات والنساء)، بدأت شركات كثيرة تعيد النظر في استراتيجيات التنوع والمساواة والشمول. ولنكن واضحين، لا يشكك أحد في المنافع الأساسية لتنوع القوى العاملة.

هناك أبحاث كثيرة أجريت على مدى طويل، أظهرت أن الشركات تكون أكثر ربحية عندما تكون أكثر تنوعاً، خاصة في الفرق التنفيذية. هذا لا يحتاج إلى تفكير. إذ تكون مؤسستك أفضل أداء في السوق، إذا ما كان طاقم العمل لديك يعكس قاعدة عملاء وموردين أكثر تنوعاً. لكن تكمن المشكلة في أن سياسة التنوع والمساواة والشمول تم تسييسها وتحويلها إلى أمر استعراضي بشكل متزايد خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في أمريكا.

أشارت ديانا سكوت رئيسة مركز رأس المال البشري لدى ((كونفرانس بورد))، إلى أن الشركات ((قفزت إلى حافلة التنوع والمساواة والشمول))، على مدار العقد الماضي، عقب ظهور حركة ((حياة السود مهمة))، وتسارعت خطى الشركات، بعد أن قتل ضابط شرطة في مينيابوليس جورج فلويد عام 2020. وأنفقت الشركات مئات الملايين من الدولارات على مبادرات كبيرة للتنوع، والتدريب على إدراك التحيز اللاواعي، وحملات العلاقات العامة المرتبطة بسياسات الهوية. وقالت سكوت: ((لكنهم لم يفكروا في الأمور بعمق وعلى نحو ملائم))، وتابعت: ((ما يعنيه كل ذلك؟ ما الجدوى؟ هل بإمكاننا قياسها كمياً؟)).

والآن، حسبما تقول سكوت وغيرها من خبراء التنوع والمساواة والشمول، لا يقتصر الأمر على النشطاء المحافظين الذين قاوموا ما يسمى بدعوى ((الاستيقاظ)) في الحرم الجامعي، برفع دعاوى ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الشركات، ولكن ((مجالس الإدارة تطالب أيضاً بنتائج هذه البرامج - وفي كثير من الحالات، لا تستطيع الشركات تحديدها كمياً)).

ويعكس هذا أمراً أصبح كالمرض المزمن في كثير من أماكن العمل خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو سلوك غير نقدي تجاه الشمول، وبدون تواصل واضح مبني على حقائق بشأن المقاييس المهمة حقاً، مثل المشاركة والاحتفاظ بالعمالة والاستراتيجيات الترويجية وتجهيز القيادات، والأهم من ذلك، الوضوح بشأن مدى ارتباط هذا كله بالأهداف الأساسية للشركة. إن مجرد رسالة بريد إلكتروني أخرى من إدارة الموارد البشرية عن ساعة سعيدة للاحتفاء بيوم هوية معين ليس كافياً.

لكن الأمور على وشك أن تتغير، إذ لم يتبدل المشهد القانوني في الولايات المتحدة فحسب، لكن الرياح الثقافية تغير اتجاهها أيضاً. وكانت الإطاحة بكلودين غاي، أول رئيسة سوداء لجامعة هارفارد في مطلع يناير، في خضم مخاوف بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي، وادعاءات بالسرقة الأدبية، لحظة بالغة الأهمية. وقد غذى دعمها لسياسات التنوع والمساواة والشمول غالبية الانتقادات الموجهة إليها من اليمين. علاوة على ذلك، دفعت التقلبات الاقتصادية الحالية وعدم اليقين، قادة الأعمال إلى زيادة التفكير في عائد الاستثمار أكثر من سياسة التنوع. وهذا أمر يمكن التنبؤ به، إذ يميل الرؤساء التنفيذيون إلى التركيز على قضايا أعمالهم الأساسية، عند استشعارهم احتمالية التباطؤ. وفي حين أن ذلك لا يعني تخلي الشركات عن برامج التنوع الخاصة بها تماماً، (لم يقل أي مشارك في دراسة أخيرة لـ ((كونفرانس بورد)) أنهم سيقلصون برامج التنوع والمساواة والشمول في 2024)، لكن من الواضح أنهم يغيّرون نهجهم، كما أن الشركات ألغت نظام الحصص، لكونه محل جدل دائماً، وإشكالي من الناحية القانونية حالياً، وبدأت بالعمل بالمقاييس الواضحة التي تفضلها مجالس الإدارات. وقد يكون هذا إيجابياً في حقيقة الأمر للشمول على المدى الطويل. وأحد الأشياء التي ستكون في الصدارة هو الحصول على المواهب والإبقاء عليها في سوق عمل شديدة الضيق، مع استمرار الشركات في مواجهة التضخم. وسيجبرهم هذا، بدوره، على الانتقال من مجرد النشاطات الاستعراضية إلى فعل حقيقي يصبو إلى تحقيق التنوع.

لقد تذكرت سكوت شركة عملت معها منذ فترة طويلة، وفوجئت بالفعل عندما اكتشفت أن الشركة تصنف أداء النساء أعلى من الرجال بشكل منهجي، لكنها تصنفهم بدرجة أقل من حيث الإمكانات. ما السبب يا ترى؟ تكشّف أن الرؤساء من الذكور كانوا يميلون إلى افتراض أن النساء ممن هن في سن الإنجاب أو ممن لديهن أسر، لن يرغبن في أن يوضعن في الاعتبار عند التفكير في وظائف معينة، مثل التي تتطلب التعامل وجهاً لوجه مع العملاء، وتنطوي على كثير من السفر، على سبيل المثال. ونتيجة لذلك، فشل هؤلاء الرؤساء في أن يسألوا النساء عما إذا كن يرغبن في التقدم لهذه الوظائف، أو التفكير في كيفية إتاحة هذه الوظائف لقطاع أوسع من العاملين. نحن نتحدث هنا عن تحيز معرفي.

وثمّة سؤال عما يعنيه واقع التنوع الآن، أو كيف سيكون، خاصة في دولة مثل الولايات المتحدة، التي قد تكون دولة ((أغلبية-أقلية)) بحلول 2045 (يشير مصطلح أغلبية-أقلية إلى مجموعة سكانية، يمثل أكثر من نصفها أقليات اجتماعية أو عرقية). أو كيف يمكن للشركات العالمية التي لديها عمليات في دول لديها تعريفات مختلفة للتنوع أن تفكر في ذلك؟ هل عليها استخدام التعريف الذي يحظى بشعبية سياسية في مكان بعينه؟ يمكنك الآن بسهولة أن ترى كيف يمكن لهذا النقاش أن يصبح مراوغاً.

لهذا، أعتقد أنه كما مثل رفض المحكمة العليا لسياسة العمل الإيجابي بصيص أمل للجامعات لتفكر بعمق وصدق أكبر في الهوية والاندماج، فسيكون ذلك أيضاً وقتاً مناسباً للشركات حتى تقوم بالشيء نفسه. يجب عليها التركيز على الحقيقة الأساسية، وهي أن الشركات البارعة تجعل نفسها جذابة لعدد أوسع من المواهب، ليس بالتلويح بالفضيلة، وإنما بخلق فرص حقيقية لكثيرين. ولن يكون ذلك أمراً جيداً للشمول فحسب، بل للأعمال أيضاً.

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