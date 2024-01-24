إلغاء رحلة طيران في اللحظة الأخيرة بعد اكتشاف راكب مسامير مفقودة على أحد أجنحة الطائرة

تواجه شركات الطيران ((بوينغ)) و((إيرباص)) ضربة جديدة، حيث انفصل إطار مقدمة طائرة ((بوينغ)) تابعة لشركة ((دلتا اير لاينز)) الأمريكية قبل الإقلاع، حيث كانت الرحلة تحمل 184 راكباً و4 أفراد طاقم وطيارين. ونفى التقرير الأولي حدوث أي إصابات، يذكر أن الطائرة كانت تصطف في انتظار الإقلاع عندما انفصلت العجلة الأمامية وتدحرجت بعيداً.

من جهة أخرى، اضطرت شركة فيرجن أتلانتيك إلى إلغاء رحلة من مانشستر إلى نيويورك في اللحظة الأخيرة، بعد أن اكتشف أحد الركاب وجود براغٍ مفقودة على لوحة أحد أجنحة طائرة إيرباص (إيه 330) قبل الإقلاع مباشرة. ونبه الراكب طاقم الطائرة على الفور.

وأكد موظفو الشركة للراكب أنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة، لكن قلقه ازداد بسبب الحادث الأخير الذي فقدت فيه طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية قابس بابها وطار جزء من جسمها في منتصف الرحلة.

وذكر ممثل شركة الطيران أنه تم إلغاء الرحلة ((لتوفير الوقت لفحوصات الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية، والتي أتاحت لفريقنا أقصى وقت لإكمال عمليات الفحص الخاصة بهم))، من أجل سلامة العملاء والطاقم. وأكد كبير مهندسي الجناح في ((إيرباص)) نيل فيرث أن البراغي المفقودة لم تؤثر على السلامة الهيكلية للجناح أو قدرة التحميل.

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