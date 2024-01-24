«نتفليكس» تطرق أبواب 2024 بقوة.. وتفوز بالمصارعة الحرة

استهلت ((نتفليكس)) سنة 2024 بقوة بإعلانها أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها خلال موسم الأعياد، بينهم نحو ثلاثة ملايين في سوق أمريكا الشمالية التي يكون جمهورها في العادة الأكثر تخمة، مما رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التدفقي إلى 260 مليوناً.

وعلق المحلل في ((إنسايدر إنتيليجنس)) روس بينيس بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من السنة أن المنصة ((تثبت تفوقها بلا منازع في حرب البث التدفقي)). ويعود هذا النمو المذهل للمنصة التي سبق أن استقطبت 9 ملايين مشترك خلال الصيف، إلى اتخاذها إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وإطلاقها فئة أرخص ثمناً من الاشتراكات مع إعلانات.

وقال المدير العام المشارك غريغ بيترز: ((لدينا 23 مليون مستخدم نشط شهرياً)) لهذه الصيغة من الاشتراكات. وكانت ((نتفليكس)) أعلنت في نوفمبر أن عدد هؤلاء 15 مليوناً. كما أعلنت الشركة أنها وقعت اتفاقية بث مدتها 10 سنوات مع رابطة المصارعة الأمريكية للمحترفين ((دبليو دبليو إي رو)) مقابل 5 مليارات دولار. وحققت ((نتفليكس)) مبيعات بقيمة 8.8 مليارات دولار خلال الربع الرابع (بزيادة 12.5% في عام واحد)، وما ولّد لها أرباحاً صافية 938 مليون دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليوناً في الفترة نفسها من العام الفائت. وأملت تحقيق نمو 13% في الربع الحالي، أي على إيرادات بقيمة تتخطى 9 مليارات دولار، وعلى صافي أرباح ملياري دولار.

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