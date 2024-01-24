أرباح تسلا دون التوقعات في الربع الرابع.. والشركة تسلّم 1.8 مليون سيارة في 2023

أعلنت تسلا عن إيرادات وأرباح الربع الرابع، حيث زادت مبيعات السيارات بنسبة 1%.

وحققت تسلا أرباحاً 71 سنتاً للسهم الواحد، مقابل توقعات بتحقيق 74 سنتاً للسهم، فيما بلغت الإيرادات 25.17 مليار دولار مقابل توقعات بتحقيق 25.6 مليار دولار، وبزيادة 3% عن الفترة نفسها من عام 2022.

وأعلنت تسلا عن تسليم 484.507 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 1.8 مليون في عام 2023.

وساعدت التخفيضات الكبيرة في الأسعار تسلا على تحقيق هذا الرقم الذي كان قياسياً للشركة.

وتضاعف صافي الدخل لهذا الربع إلى 7.9 مليارات دولار من 3.7 مليارات دولار في العام السابق.

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