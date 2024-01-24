أرباح تسلا دون التوقعات في الربع الرابع.. والشركة تسلّم 1.8 مليون سيارة في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت تسلا عن إيرادات وأرباح الربع الرابع، حيث زادت مبيعات السيارات بنسبة 1%.
وحققت تسلا أرباحاً 71 سنتاً للسهم الواحد، مقابل توقعات بتحقيق 74 سنتاً للسهم، فيما بلغت الإيرادات 25.17 مليار دولار مقابل توقعات بتحقيق 25.6 مليار دولار، وبزيادة 3% عن الفترة نفسها من عام 2022.
وأعلنت تسلا عن تسليم 484.507 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 1.8 مليون في عام 2023.
وساعدت التخفيضات الكبيرة في الأسعار تسلا على تحقيق هذا الرقم الذي كان قياسياً للشركة.
وتضاعف صافي الدخل لهذا الربع إلى 7.9 مليارات دولار من 3.7 مليارات دولار في العام السابق.
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