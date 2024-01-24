إصابة إمام عاشور لاعب منتخب مصر بارتجاج في المخ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، أن إمام عاشور، لاعب وسط المنتخب الوطني، يعاني ارتجاجاً بالمخ، إثر إصابته في رأسه خلال التدريب الأخير للفريق، أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الحالية في ساحل العاج.

وقال الاتحاد، في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب الفريق اليوم، وتم التعامل الفوري مع الإصابة عن طريق الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا».

وأضاف: «توجه اللاعب على الفور للمستشفى برفقة الجهاز الطبي، وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ»، مؤكداً أن «حالته الآن مستقرة، وسيخضع للملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة».

وعاشور ثالث لاعب في المنتخب المصري يتعرض للإصابة بعد القائد محمد صلاح الذي عاد إلى ناديه ليفربول الإنجليزي لاستكمال علاجه والحارس محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف، وسيغيب عن باقي مباريات بطل أفريقيا سبع مرات في البطولة.

وتأهلت مصر إلى دور الستة عشر بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط.

وستلتقي في الدور المقبل مع ثاني المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وزامبيا والكونجو الديمقراطية وتنزانيا.

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