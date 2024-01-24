الاتحاد المغربي يستأنف ضد قرار «كاف» إيقاف الركراكي 4 مباريات

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدمه باستئناف ضد قرار إيقاف مدرب منتخب بلاده وليد الركراكي من قبل الاتحاد الإفريقي (كاف) لمدة أربع مباريات.

وقال الاتحاد المغربي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس: «على إثر القرار المجحف في حق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي علي خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة منتخب بلادنا أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعة، فقد تقرر التقدم باستئناف على القرار».

وأضاف: «وترى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن قرار الإيقاف جانبه الصواب، خاصة أن الوقائع أظهرت أن وليد الكراكي لم يظهر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية».

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تلقى قراراً بإيقاف وليد الكراكي مدرب المنتخب 4 مباريات بسبب الاشتباكات التي شهدتها نهاية مواجهة المغرب مع الكونغو الديمقراطية الماضية.

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