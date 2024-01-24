مسؤول سابق في «البنتاغون» يكشف حقيقة الأجسام الطائرة

كشف مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة التي لا تزال تشكّل قضية غامضة ويعتقد كثيرون بأن لها صلة بالكائنات الفضائية.

واعترف شون كيركباتريك، المدير السابق لمكتب حل الظواهر الغريبة في جميع المجالات التابع للبنتاغون، بأن معظم الأجسام الطائرة المجهولة هي في الواقع طائرات عسكرية سرية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وأوضح كيركباتريك، الذي كان يرأس فريق صيد الكائنات الفضائية، أثناء حديثه مع بيتر بيرغن من شبكة «سي إن إن»، أن لا شيء من المشاهدات التي رآها كثير من الناس يُعَدُّ أمراً مخالفاً للمألوف في الواقع، مشيراً إلى أنها جميعاً لا علاقة لها بما هو خارج كوكب الأرض.

وحَّدد نوع التكنولوجيا العسكرية الخاصة التي رآها الناس بالفعل، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الملاحظات لبرامج أمريكية حقيقية ومتقدمة، ولكن لا شيء من هذا بطبيعته خارج كوكب الأرض، فهناك عدد من التقنيات المتقدمة التي يتم تسويقها والتي لا يعرفها الناس».

وقال: «ذكر عدد كبير من الأشخاص أنهم رأوا كرة عملاقة بداخلها مكعب، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأنها كائن فضائي»، مؤكداً أن ذلك ليس صحيحاً؛ فالجيل القادم من الطائرات بلا طيار كروي الشكل.

وأضاف: «باستخدام ثمانية محركات دفع في شكل مكعب، يمكنني مناورة هذه الطائرة بدون طيار بدقة شديدة، وقد جربوها في كل مكان».

يُذكر أن كيركباتريك كان قد أثار جدلاً كبيراً العام الماضي، عندما تقاعد دون سابق إنذار، وذلك بعد أيام من ادعائه أن المشاهدات فوق سماء الولايات المتحدة كانت في الواقع كائنات فضائية أو تكنولوجيا تابعة لدول منافسة، وهو ما يختلف تماماً عن ادعائه الأخير.

وبعد أيام قليلة من الإدلاء بهذه التعليقات، أعلن أنه سيقضي أيامه في اختتام المجلد الأول من مراجعة تاريخية لقضية الظواهر الغريبة غير المحددة.

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