مسؤولون غربيون: إيران زوّدت الجيش السوداني بطائرات مسيّرة

كشف مسؤولون غربيون أن إيران زوَّدت الجيش السوداني بطائرات مسيَّرة، وذلك حسبما أفاد موقع «الحرة» الإخباري، نقلاً عن وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت الوكالة أن ثلاثة مسؤولين غربيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أكدوا أن السودان تلقى شحنات من طائرة «مهاجر 6»، وهي طائرة مسيرة مزودة بمحرك واحد، تم تصنيعها في إيران بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية وتحمل ذخائر موجهة بدقة.

وأكد محللون دققوا في صور أقمار اصطناعية وجود الطائرة المسيرة في السودان. وقال الخبير الهولندي في مجال الطائرات المسيرة، ويم زويغنبرغ، إن من بين الأدلة التي تثبت وجود طائرة «مهاجر 6» في السودان، صورة أقمار اصطناعية التقطت في 9 يناير للطائرة في قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال العاصمة الخرطوم.

وأضاف زويغنبرغ أن جناحي الطائرة الظاهرين في الصورة يتطابقان فقط مع طائرة «مهاجر 6».

كما حدد الخبير أيضاً وجود هوائي لاسلكي من مركز تحكم داخل شاحنة في مهبط الطائرات باعتباره مشهداً شائعاً حيث يتم تشغيل طائرة «مهاجر 6».

وقال إن اللقطات، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لحطام طائرة صغيرة أسقطها مسلحو قوات الدعم السريع في يناير، أظهرت بوضوح بقايا ذيل الطائرة المسيرة.

كما أكد محلل الاستخبارات جاكوب جانوفسكي أن خصائص الطائرة المسيرة الظاهرة في صور الأقمار الاصطناعية تتطابق تماماً مع خصائص «مهاجر-6».

ويرى مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، آلان بوسويل، أن استعادة طهران لحليف في السودان، خاصة على طول البحر الأحمر، سيكون بمثابة فوز كبير لإيران، ولكنه سيثير قلق القوى الإقليمية والغربية الأخرى.

وتقول بلومبرغ إن تدخل إيران في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في السودان إلى جانب الجيش، الذي فقد مساحات واسعة من الأراضي لصالح قوات الدعم السريع، يزيد من المخاطر بالنسبة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي هي بالفعل على وشك المجاعة.

كما يسلط الضوء على أهمية ساحل السودان على البحر الأحمر الذي يبلغ طوله نحو 640 كيلومتراً، حيث تتنافس دول مثل الصين وروسيا وتركيا من أجل الوصول إليه، وفقاً لبلومبرغ.

وكانت إيران أعلنت عن إدخال الطائرة في ترسانتها للطائرات من دون طيار منذ عام 2017، وسلمت العديد منه إلى إثيوبيا وفنزويلا وكذلك روسيا.

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