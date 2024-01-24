محادثات مرتقبة لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق

كشفت تقارير صحفية عن محادثات مرتقبة تهدف إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

وأوضحت

أربعة مصادر، أمس، أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.

ولفتت المصادر إلى أن المحادثات ستدرس كيفية إحلال العلاقات الثنائية بدلاً من الوجود العسكري، مشيرةً إلى أنه تلك خطوة في عملية توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت إن واشنطن أسقطت بهذه الخطوة شروطاً مسبقة بأن توقف فصائل عراقية مسلحة الهجمات عليها أولاً، معربةً عن استعدادها لبدء المحادثات إلى الحكومة العراقية، وذلك في رسالة سلَّمتها السفيرة الأمريكية بالعراق، آلينا رومانوسكي، لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس.

وذكرت الوزارة أنها تسلَّمت رسالة مهمة، مؤكدةً أن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية.

ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر إن لم يكن أكثر، غير أن نتيجتها ليست واضحة، كما أن انسحاب القوات الأمريكية ليس وشيكاً.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق لتقديم المشورة والمساعدة لقواته لمنع ظهور «داعش» مجدداً، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من البلاد عام 2014 قبل أن يهزمه الجيش العراقي.

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