قطر: تصريحات نتانياهو تقوّض الجهود المبذولة لإنقاذ الأبرياء

استنكرت وزارة الخارجية القطرية بشدة التصريحات المنسوبة إلى بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن الوساطة القطرية بين إسرائيل وحماس.

وأكد ماجد محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن «التصريحات المنسوبة لنتانياهو غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة».

وقال: «نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية».

وأضاف: «منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كافة الأطراف، بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للرهائن وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة».

وتابع: «إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوّض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة، بدلاً من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليون».

وأعرب عن أمله بأن «ينشغل نتانياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن».

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