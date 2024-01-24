1.8 مليار دولار تكلفة إعمار ليبيا بعد كارثة الفيضانات

كشف تقرير دولي أن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر الماضي شكَّلت كارثة مناخية وبيئية، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار والتعافي تتطلب 1.8 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس، أن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 في المئة من سكان ليبيا، لافتاً إلى أن بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، تفيد بمقتل 4352 شخصاً، في حين لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.

ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال إلى انهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بكاملها في البحر المتوسط.

وبيَّن التقرير أن انهيار السدين يرجع إلى أسباب من بينها تصميمهما بناءً على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن ضعف الصيانة ومشكلات تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.

وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة، منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

وذكر أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالاً بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 في المئة.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل نحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

وأكد التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة في المئة من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص، بينهم 16 ألف طفل.

ولفت إلى أن محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية تشكّل تحدياً رئيساً لعمليات التعافي، في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة في قدرة الحكومة على توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.

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