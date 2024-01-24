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قطر لإسرائيل حماس علقت اتصالات صفقة التبادل

1/24/2024 7:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبلغت قطر، اليوم الأربعاء، إسرائيل أن حركة "حماس" رفضت مقترحها لصفقة تبادل الأسرى، وفق ما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان).
وفي السياق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو أعضاء الكنيست أن المفاوضات توقفت.

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