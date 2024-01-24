قطر لإسرائيل حماس علقت اتصالات صفقة التبادل

قطر لإسرائيل حماس علقت اتصالات صفقة التبادل
التاريخ
1/24/2024 7:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبلغت قطر، اليوم الأربعاء، إسرائيل أن حركة "حماس" رفضت مقترحها لصفقة تبادل الأسرى، وفق ما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان).
وفي السياق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو أعضاء الكنيست أن المفاوضات توقفت.
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