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حزب الاتحاد الوطني يفتح ذراعيه للتيار الوطني في اندماج تاريخي

1/24/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، تم التوافق على الخطوط العريضة لاندماج حزب التيار الوطني بحزب الإتحاد الوطني الأردني، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد السياسي الأردني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات القادمة. الاجتماع الذي ضم قيادات الحزبين، والذي عُقد في العاصمة عمّان، شهد تبادل الآراء ووجهات النظر التي تمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاجتماعي.
قام الكابتن محمد الخشمان، رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني، بدور محوري في قيادة عملية الاندماج، الاجتماع الذي تميز بحضور كبار الشخصيات السياسية والإعلامية، ناقش الأهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية للحزب الموحد. وأكد القادة بالتوقيع على أن هذا الاندماج بحضور الدكتور حمدي مراد آمين عام حزب التيار الوطني، لا يأتي فقط لتعزيز القوة السياسية لكلا الحزبين، بل يأتي أيضاً ليجسد رؤية مشتركة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة وتلبي تطلعات الشعب الأردني.
في تعليقهم على الاندماج، اكد كل من الكابتن محمد الخشمان والدكتور حمدي مراد: "إننا يد واحدة من أجل الأردن، تحت شعار واحد: الله، الوطن، الملك". هذه الكلمات تعكس الروح الوطنية والتزام الحزبين بمستقبل مزدهر ومستقر للأردن.
التوافق الذي تحقق بين الأيديولوجيات والسياسات لكلا الحزبين يمثل نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية. ويشير هذا الاندماج إلى بداية عهد جديد من التشاركية والتعاون الذي يتجاوز الخلافات الأيديولوجية ويضع مصلحة الوطن والمواطن في أولوياته.
تم التأكيد على أن هذا الاندماج سيسهم في تشكيل جبهة سياسية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، وسيعمل على تعزيز الديمقراطية والشفافية في الأردن. وتم الإشارة إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئات المعنية وإعلان الاندماج رسمياً، ليبدأ الحزبان معاً مسيرة جديدة نحو مستقبل واعد للأردن.
ننتظر بكل ترقب إعلان الاندماج الرسمي، ويأمل أن يكون هذا الحدث بداية لمرحلة جديدة من الازدهار والتقدم، حيث تتحد الجهود والطاقات من أجل مستقبل أفضل للأردن وشعبه.

























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