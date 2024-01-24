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الدوحة تستنكر تصريحات منسوبة لنتنياهو بشأن الوساطة القطرية

1/24/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -استنكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال الأنصاري إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح لكنها غير مفاجئة.
وكان نتنياهو اعتبر أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية.

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