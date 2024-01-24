الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

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Пенсионная реформа на референдуме 3 марта 2024 года
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2024年3月3日の国民投票
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Votazioni federali del 3 marzo 2024
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وتسعى النقابات والأحزاب اليسارية إلى الاستفادة من ارتفاع معدلات التضخّم وتكلفة المعيشة لتمرير مبادرتها الداعية إلى تعزيز القوة الشرائية للفئات المتقاعدة من خلال منحها 13 راتبا تقاعديا شهريا في السنة بدلا من 12 حاليا.
وفي حالة قبول هذه المبادرة، فإن الحد الأقصى السنوي لمعاش الشيخوخة سيزيد بمقدار 2450 فرنكا سويسريا للأشخاص غير المتزوجين، ليرتفع بالتالي إلى 31850 فرنكا في السنة، كما سيزيد بمقدار 3675 فرنكا، للأزواج، ليرتفع بذلك إلى 47775 فرنكا سويسريا في السنة.
وتعارض أحزاب اليمين والوسط، وكذلك الهيئات الاقتصادية الرئيسية في البلاد هذا الإصلاح الذي يكلّف حوالي 4 مليارات فرنك سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة الفدرالية. ويقول الفريق المعارض للمقترح إن تمويل هذا الراتب الإضافي سيكون على حساب الأشخاص في سن العمل، أو عن طريق زيارة الضرائب أو الترفيع في نسبة الخصم من المرتبات.
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