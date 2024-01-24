الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Eidgenössische Volksabstimmungen vom 3. März 2024Español (es) Votaciones federales del 3 de marzo de 2024Português (pt) Plebiscitos em 3 de março de 2024中文 (zh) 2024年3月3日瑞士公投Français (fr) Votations fédérales du 3 mars 2024 (الأصلي)English (en) Federal votes on March 3, 2024Pусский (ru) Пенсионная реформа на референдуме 3 марта 2024 года日本語 (ja) 2024年3月3日の国民投票Italiano (it) Votazioni federali del 3 marzo 2024

وتسعى النقابات والأحزاب اليسارية إلى الاستفادة من ارتفاع معدلات التضخّم وتكلفة المعيشة لتمرير مبادرتها الداعية إلى تعزيز القوة الشرائية للفئات المتقاعدة من خلال منحها 13 راتبا تقاعديا شهريا في السنة بدلا من 12 حاليا.

وفي حالة قبول هذه المبادرة، فإن الحد الأقصى السنوي لمعاش الشيخوخة سيزيد بمقدار 2450 فرنكا سويسريا للأشخاص غير المتزوجين، ليرتفع بالتالي إلى 31850 فرنكا في السنة، كما سيزيد بمقدار 3675 فرنكا، للأزواج، ليرتفع بذلك إلى 47775 فرنكا سويسريا في السنة.

وتعارض أحزاب اليمين والوسط، وكذلك الهيئات الاقتصادية الرئيسية في البلاد هذا الإصلاح الذي يكلّف حوالي 4 مليارات فرنك سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة الفدرالية. ويقول الفريق المعارض للمقترح إن تمويل هذا الراتب الإضافي سيكون على حساب الأشخاص في سن العمل، أو عن طريق زيارة الضرائب أو الترفيع في نسبة الخصم من المرتبات.

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