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الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

1/24/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) Eidgenössische Volksabstimmungen vom 3. März 2024
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    وتسعى النقابات والأحزاب اليسارية إلى الاستفادة من ارتفاع معدلات التضخّم وتكلفة المعيشة لتمرير مبادرتها الداعية إلى تعزيز القوة الشرائية للفئات المتقاعدة من خلال منحها 13 راتبا تقاعديا شهريا في السنة بدلا من 12 حاليا.

    وفي حالة قبول هذه المبادرة، فإن الحد الأقصى السنوي لمعاش الشيخوخة سيزيد بمقدار 2450 فرنكا سويسريا للأشخاص غير المتزوجين، ليرتفع بالتالي إلى 31850 فرنكا في السنة، كما سيزيد بمقدار 3675 فرنكا، للأزواج، ليرتفع بذلك إلى 47775 فرنكا سويسريا في السنة.

    وتعارض أحزاب اليمين والوسط، وكذلك الهيئات الاقتصادية الرئيسية في البلاد هذا الإصلاح الذي يكلّف حوالي 4 مليارات فرنك سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة الفدرالية. ويقول الفريق المعارض للمقترح إن تمويل هذا الراتب الإضافي سيكون على حساب الأشخاص في سن العمل، أو عن طريق زيارة الضرائب أو الترفيع في نسبة الخصم من المرتبات.

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