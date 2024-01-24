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كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافتين غرب خان يونس

1/24/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، الاربعاء ، إنها استهدفت دبابة وجرافتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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