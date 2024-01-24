كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافتين غرب خان يونس

كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافتين غرب خان يونس
التاريخ
1/24/2024 3:12:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، الاربعاء ، إنها استهدفت دبابة وجرافتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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