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غانتس: إعادة المختطفين أحياء لا يتناقض مع مهمة تدمير حماس

1/24/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس،الاربعاء ، إن "عودة المختطفين ليس فقط هدفا له أولوية، وإنما واجب أخلاقي على الدولة".
وأضاف أن إعادة المختطفين في قطاع غزة أحياء أمر مهم جدا، وهذا لا يتناقض مع مهمة تدمير حركة حماس.

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