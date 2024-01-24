غانتس: إعادة المختطفين أحياء لا يتناقض مع مهمة تدمير حماس

غانتس: إعادة المختطفين أحياء لا يتناقض مع مهمة تدمير حماس
التاريخ
1/24/2024 3:12:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس،الاربعاء ، إن "عودة المختطفين ليس فقط هدفا له أولوية، وإنما واجب أخلاقي على الدولة".
وأضاف أن إعادة المختطفين في قطاع غزة أحياء أمر مهم جدا، وهذا لا يتناقض مع مهمة تدمير حركة حماس.
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