الاحتلال يدرس تسليح مستوطنات الضفة بمضادات دروع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يدرس تسليح عناصر أمن المستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادات دروع للتعامل مع أحداث مماثلة لهجوم حماس يوم 7 أكتوبر.
وتقدر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
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