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الاحتلال يدرس تسليح مستوطنات الضفة بمضادات دروع

1/24/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يدرس تسليح عناصر أمن المستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادات دروع للتعامل مع أحداث مماثلة لهجوم حماس يوم 7 أكتوبر.
وتقدر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

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