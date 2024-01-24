اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن الجامعة الأردنية/عمان عن حاجتها لشراء الخدمات للوظائف التالية في مركز التميز في التعلم والتعليم:مصّور ومخرجمصمم وسائل تعلّمية جرافيكيصانع محتوى للأغراض الأكاديميةمحرر فيديو (مونتير)مبرمج منصات تعليميةتقدم الطلبات في الجامعة الأردنية / عمّان في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية الطابق الأرضي من الساعة (10) صباحاً ولغاية الساعة (12) ظهراً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 25/1/2024، علماً بأنه لن يتم قبول أية طلبات غير مستوفيه لشروط الإعلان أو غير مستكملة للشروط المطلوبة أو بعد انتهاء فترة الإعلان المحددة لاستقبال الطلبات.



وتحتفظ الجامعة بحقها في عدم تعبئة الشواغر

ويرفق بالطلب الوثائق التالية (غير مستردة) مع ضرورة الالتزام بموعد الإعلان.

صورة شخصية واحدة.



صورة مصدقة عن المؤهل العلمي + صورة مصدقة عن كشف العلامات (وفقا للمطلوب أعلاه)+كشف مصدق علامات التوجيهي.

معادلة للشهادات غير أردنية.



صورة عن الخبرة العملية مصدقة حسب الأصول ومسجلة في الضمان الاجتماعي (من وزارة العمل أو مديرية العمل التابعة للمنطقة وصورة عن كشف الضمان الاجتماعي).



شهادة عدم محكومية سارية المفعول(على أن لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر).

صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو وثيقة إثبات شخصية.



ولن يتم قبول أية طلبات غير مستوفية لشروط الإعلان أوبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستقبال الطلبات .

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