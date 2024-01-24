إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
التاريخ
1/24/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فضائية الجزيرة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت مساء اليوم الأربعاء رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
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