القسام تعلن عن عملية نوعية جديدة اليوم
التاريخ
1/24/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن "مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تزيد على 15 جنديا تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، وأوقعتهم جميعا بين قتيل وجريح".
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