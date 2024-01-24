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القسام تعلن عن عملية نوعية جديدة اليوم

1/24/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن "مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تزيد على 15 جنديا تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، وأوقعتهم جميعا بين قتيل وجريح".

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