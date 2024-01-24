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30 شهيدا و50 جريحا وصلوا لمستشفى ناصر في خان يونس

1/24/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر طبية إن 30 شهيدا و50 جريحا وصلوا منذ صباح اليوم الأربعاء إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة).


وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أنه بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود.

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