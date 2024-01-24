30 شهيدا و50 جريحا وصلوا لمستشفى ناصر في خان يونس
التاريخ
1/24/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر طبية إن 30 شهيدا و50 جريحا وصلوا منذ صباح اليوم الأربعاء إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة).
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أنه بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود.
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