فرصة مرتفعة لتساقط الثلوج في الاردن بهذا الموعد

وبناء على اخر المعطيات من نماذج الطقس , فان الفرصة مرتفعة لتعمق الرياح الباردة القطبية في مختلف الطبقات صوب الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان , وهذا من شأنه ان يزيد من احتمالية تساقط الثلوج فوق الجبال والتي سنحدد ارتفاعاتها لاحقاً في حال ثبات المعطيات الحالية , كما ان مؤشرات الهطول المتوقعة في هذا المنخفض القطبي مرتفعة بشكل كبير ايضاً , مما يزيد من احتمالية ان تغلق الكثير من المناطق معدلات الهطول المطري لهذا الموسم بشكل مبكر بمشيئة الله تعالى .

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