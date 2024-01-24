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تحذير أممي حول الأوضاع الإنسانية في خان يونس

1/24/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة، عدنان أبو حسنة إن اشتداد القصف الإسرائيلي على خان يونس أدى إلى نزوح عشرات الآلاف إلى منطقة رفح، أقام الكثيرون منهم في خيام بلاستيكية بجانب الشريط الحدودي مباشرة.

وحذر أبو حسنة في بيان اليوم الأربعاء، من تدهور الأوضاع الصحية مع تفشي الأمراض المعوية والجلدية والتهاب السحايا والإصابات بالكبد الوبائي مع دخول فصل الشتاء.

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