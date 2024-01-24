إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى نقله إلى المستشفى.
يُذكر أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة بشكل يومي، كما تنصب حاجزا عسكريا عند مدخلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تعيق الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، وتدقق في هويات المواطنين.
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