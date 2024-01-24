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إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

1/24/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى نقله إلى المستشفى.

يُذكر أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة بشكل يومي، كما تنصب حاجزا عسكريا عند مدخلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تعيق الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، وتدقق في هويات المواطنين.


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