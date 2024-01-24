شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استُشهد عشرات المواطنين النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى تعليميا يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابع للأونروا في خان يونس، والذي يؤوي داخله أكثر من 10 آلاف نازح، وأدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيامهم، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.
كما استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف مسجد عمر بن عبد العزير في حي التنور بمدينة رفح، ونقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال تحاصر طواقمها، داخل مبنى الجمعية، ومستشفى الأمل، وتفرض حظر التجوال في محيطهما.
وأكدت مصادر طبية أن الاحتلال عزل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، الذي هو بحاجة ماسة إلى الإمدادات الطبية والغذائية والوقود، كونه يؤوي مئات الإصابات والمرضى، وحالات الولادة التي تواجه مضاعفات خطيرة بسبب الحصار.
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