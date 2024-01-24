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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

1/24/2024 3:11:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استُشهد عشرات المواطنين النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى تعليميا يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابع للأونروا في خان يونس، والذي يؤوي داخله أكثر من 10 آلاف نازح، وأدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيامهم، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.

كما استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف مسجد عمر بن عبد العزير في حي التنور بمدينة رفح، ونقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال تحاصر طواقمها، داخل مبنى الجمعية، ومستشفى الأمل، وتفرض حظر التجوال في محيطهما.

وأكدت مصادر طبية أن الاحتلال عزل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، الذي هو بحاجة ماسة إلى الإمدادات الطبية والغذائية والوقود، كونه يؤوي مئات الإصابات والمرضى، وحالات الولادة التي تواجه مضاعفات خطيرة بسبب الحصار.


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