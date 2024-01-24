جماهير موريتانيا تحتفل بالصعود لدور الـ16 بأمم أفريقيا ورئيس البلاد يهنئ المرابطون

(MENAFN
- Al-Bayan)
تظاهر الآلاف في العاصمة الموريتانية نواكشوط فرحا بتأهل منتخب موريتانيا لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى.
وصعد منتخب موريتانيا للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية المقامة حاليا بكوت ديفوار، عقب فوزه 1 / صفر على الجزائر مساء أمس الثلاثاء بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وبات هذا هو الانتصار الأول للمنتخب الملقب بـ(المرابطون) في تاريخ مشاركاته بأمم أفريقيا، ليصبح في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويضرب موعدا في الدور المقبل مع منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم.
واستمرت احتفالات الجماهير الموريتانية حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث جابت مسيرات راجلة ومسيرات بالسيارات مختلف الشوارع وفي مدن أخرى للتعبير عن الابتهاج بالانتصار.
وغرد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على حسابه بمنصة (إكس) مهنئا المنتخب بالفوز والتأهل، حيث قال إنهما "كانا نتيجة أداء رائع، وجهد جماعي، وروح وطنية عالية. واصلوا فكل الشعب معكم".
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