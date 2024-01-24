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جماهير موريتانيا تحتفل بالصعود لدور الـ16 بأمم أفريقيا ورئيس البلاد يهنئ المرابطون

1/24/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تظاهر الآلاف في العاصمة الموريتانية نواكشوط فرحا بتأهل منتخب موريتانيا لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى.

وصعد منتخب موريتانيا للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية المقامة حاليا بكوت ديفوار، عقب فوزه 1 / صفر على الجزائر مساء أمس الثلاثاء بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وبات هذا هو الانتصار الأول للمنتخب الملقب بـ(المرابطون) في تاريخ مشاركاته بأمم أفريقيا، ليصبح في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويضرب موعدا في الدور المقبل مع منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم.

واستمرت احتفالات الجماهير الموريتانية حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث جابت مسيرات راجلة ومسيرات بالسيارات مختلف الشوارع وفي مدن أخرى للتعبير عن الابتهاج بالانتصار.

وغرد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على حسابه بمنصة (إكس) مهنئا المنتخب بالفوز والتأهل، حيث قال إنهما "كانا نتيجة أداء رائع، وجهد جماعي، وروح وطنية عالية. واصلوا فكل الشعب معكم".

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