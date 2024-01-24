سلة الإمارات تحقق الفوز الأول في دولية دبي

حقق منتخب الإمارات أول انتصاراته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 في سادس أيام البطولة على منافسة الوحدة السوري بنتيجة 83-73، بعد مباراة ممتازة من المنتخب الذي قلب تأخره 22-13 في الربع الأول لفوز غال بفضل كسبه الفترات الثلاثة الأخرى 20-19 و19-15 و31-17.



كما ضمن منتخب تونس تواجده في ربع نهائي البطولة دبي بفوزه في المباراة الاولى على جمعية سيلا المغربي بنتيجة 77-73.

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