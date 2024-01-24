سلة الإمارات تحقق الفوز الأول في دولية دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق منتخب الإمارات أول انتصاراته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 في سادس أيام البطولة على منافسة الوحدة السوري بنتيجة 83-73، بعد مباراة ممتازة من المنتخب الذي قلب تأخره 22-13 في الربع الأول لفوز غال بفضل كسبه الفترات الثلاثة الأخرى 20-19 و19-15 و31-17.
كما ضمن منتخب تونس تواجده في ربع نهائي البطولة دبي بفوزه في المباراة الاولى على جمعية سيلا المغربي بنتيجة 77-73.
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