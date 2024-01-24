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حمدان بن مبارك: مرحلة خروج المغلوب تحتاج إلى مزيد من التركيز

1/24/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني التي أقيمت يوم أمس ضمن مباريات كأس آسيا المقامة حاليا في دولة قطر, حيث تأهل الأبيض إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط , وأكد رئيس الاتحاد أن مرحلة خروج المغلوب تحتاج إلى تركيز أكبر , وإلى جهد مضاعف وانسجام أكثر.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: "إن منتخبنا الوطني يمتلك عناصر شابة وموهوبة يمكنها تحقيق طموحات جماهيرها في البطولات التي تشارك فيها, وعلينا مواصلة دعم المنتخب والوقوف إلى جانبه وتشجيع عناصره, فالمباراة المقبلة أمام منتخب طاجيكستان ستكون فاصلة, لأنها محطة عبور إلى الدور المقبل. إن المواجهة في دور الستة عشر تحتاج إلى اليقظة والتوازن , ونحن على ثقة من أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون هذا الأمر, وسيكونون جاهزين لهذه المهمة الكروية."

وتقدم معالي رئيس الاتحاد بالشكر الجزيل للجمهور الذي ساند المنتخب في مرحلة المجموعات, داعياً إلى مواصلة دعم الأبيض في مرحلة خروج المغلوب, متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة.

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