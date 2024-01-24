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20 دقيقة لا تكفي.. كامارا مهدد بالرحيل من الجزيرة

1/24/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح الموريتاني أبوبكر كامارا مهاجم الجزيرة مهدداً بمغادرة كشوفات الفريق بعد أن اكتفى بالمشاركة لمدة 20 دقيقة فقط بشعار «فخر أبوظبي» في كأس رابطة المحترفين خلال الموسم الحالي مع غيابه التام عن مباريات الدوري.

واستعان الجزيرة بخدمات كامارا في أواخر سبتمبر الماضي قادماً من أولمبياكوس اليوناني تسبقه سمعة كروية جيدة، سطرها مع الأندية التي لعب ضمن صفوفها وخاصة فولهام الإنجليزي، ومنها أريس سالونيكا اليوناني، وفريق موناكو الفرنسي الذي نشأ به وقدمه للأضواء والشهرة.

ومنذ انضمامه إلى الجزيرة عانى المهاجم الموريتاني من الإصابة التي كانت سبباً في غيابه عن المشاركة بعد أن ظل يخضع للعلاج والتأهيل مع تدريبات خاصة، الشيء الذي جعل الجزيرة يعتمد على 4 أجانب منذ بداية الموسم، وسط ترقب الجماهير بظهوره في المباريات ومساهمته مع زملائه في تحقيق الانتصارات.

إصابات

وصادف شفاء كامارا من الإصابة توقف مباريات الدوري لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا، وانضمامه إلى منتخب بلاده الذي يرتدي شارة قيادته ويحظى فيه بثقل كبير قياساً بأفضليته في الكرة الموريتانية وذلك للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حالياً بساحل العاج، لكن الإصابة طاردت اللاعب في أولى مشاركاته من جديد مع منتخب بلاده ضد بوركينا فاسو وأجبرته على مغادرة أرضية الملعب بعد 27 دقيقة فقط، ما شكل صدمة قوية للجمهور الموريتاني والجهاز الفني.

ومع تكرار تجدد الإصابة، والتعديلات الجديدة التي طرأت على مستوى الجهاز الفني للجزيرة باختيار الروماني ميريل رادوي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، يتوقع أن تشهد فترة التعاقدات الشتوية الحالية رحيل أبوبكر كامارا والتعاقد مع لاعب بديل يقدم الإضافة المطلوبة التي تساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري الذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

تألق الرباعي

وما يزيد من احتماليه مغادرة المهاجم الموريتاني لكشوفات الجزيرة، تألق بقية الأجانب بقيادة اليخاندرو بوزيلو، فرناندو لوكاس، نيسكينز كيبانو، كريم رقيق، الذين شاركوا ضمن عناصر التشكيلة الأساسية وقدموا مستويات جيدة في الفترة السابقة، فيما ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول ملف التعاقدات بنادي الجزيرة، حسب قرار الجهازين الفني والإداري.

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