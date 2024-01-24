ترتيب هدافي كأس أسيا



انفرد النجم العراقي أيمن حسين بصدارة ترتيب هدافي كأس آسيا المقامة في قطر وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره الفيتنامي اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل أيمن حسين هدفين في الدقيقتين 73 و"90+12" من ركلة جزاء، ليساهم في فوز العراق بنتيجة 3-2 وإنهائه دور المجموعات بالعلامة الكاملة (3 انتصارات في 3 مباريات).

ورفع أيمن حسين رصيده إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس آسيا بفارق هدفين عن القطري أكرم عفيف والياباني أياسي يويدا.

وفي ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر:

1- العراقي أيمن حسين – 5 أهدف

2 - القطري أكرم عفيف – 3 أهداف

- الياباني

أياسي أويدا - 3 أهداف.

4- يتشارك 11 لاعبا المركز الرابع برصيد هدفين لكل لاعب وهم جاكسون إيرفاين (أستراليا)، مهدي قائدي ومهدي طارمي (إيران)، تاكومي مينامينو (اليابان)، محمود المرضي، موسى التعمري (الأردن)، لي كانغ-إن (كوريا الجنوبية)، سوباتشاي شايدد (تايلاند)، سلطان عادل، يحيى الغساني (الإمارات)، عدي الدباغ (فلسطين).

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