الألماني إيريك دورم المتوّج بكأس العالم 2014 يُعلن اعتزاله

أعلن إيريك دورم المتوّج مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2014، اعتزاله اللعب، حسبما أكّد ناديه كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في بيان الأربعاء.

وقال اللاعب البالغ 31 عاماً في البيان "للأسف، عانيت باستمرارٍ منذ الصيف الماضي من إصاباتٍ طفيفة ومشاكل صحيّة"، مشيراً إلى أنه ينظر إلى مسيرته "بفخر".

وكان دورم ضمن تشكيلة ألمانيا التي فازت بكأس العالم 2014 في البرازيل على حساب الأرجنتين 1-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين، لكنّه بقيَ على مقاعد الاحتياط في جميع المباريات.

وخاض مدافع بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت السابق 7 مباريات دولية مع "دي مانشافت".

وإلى جانب تتويجه باللقب العالمي، فاز بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع فرانكفورت (2021-2022)، كما كأس ألمانيا (2016-2017) والكأس السوبر الالمانية (2013 و2014) مع دورتموند.

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