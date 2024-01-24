راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب «مونديال الكرة الشاطئية» دبي 2024

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المُنظمة العليا لمونديال الشاطئية، اليوم الأربعاء، موقع ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، في منطقة دبي للتصميم بمدينة دبي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال البناء، قبل انطلاق فعاليات المونديال.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال زيارته على مخططات الملعب وطرق الوصول إليه، وخطط الأمن والسلامة، وكافة المرافق التي يتكون منها.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على توفير سبل الراحة للجمهور خلال كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، مشيداً بجهود فرق العمل، وبتعاون الشركاء من أجل إخراج المونديال بأبهى صورة.

حضر الزيارة، سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة، وعمر الحاج المهيري عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس لجنة الكرة الشاطئية، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة، مدير البطولة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والعميد نبيل عبد الله مدير إدارة الطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، والنقيب فهد العبدولي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إضافة إلى رؤساء فرق العمل التنفيذية في اللجنة المحلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز