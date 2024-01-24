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شباب الأهلي يفوز على الخليج السعودي ودياً في دبي

1/24/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز شباب الأهلي على ضيفه الخليج السعودي بهدف وحيد، سجله ماتيوس ليما في الدقيقة 20 من عمر المباراة الودية، التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد راشد. وأقيمت المباراة ضمن تحضيرات شباب الأهلي لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، عقب فترة التوقف الحالية لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا في قطر.

وسبق أن لعب شباب الأهلي مباراة ودية قبل أيام قليلة، وفاز فيها بنتيجة 9-1، على فريق بي إي سبورت، المنافس في دوري الدرجة الثالثة.

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