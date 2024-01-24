شباب الأهلي يفوز على الخليج السعودي ودياً في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز شباب الأهلي على ضيفه الخليج السعودي بهدف وحيد، سجله ماتيوس ليما في الدقيقة 20 من عمر المباراة الودية، التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد راشد. وأقيمت المباراة ضمن تحضيرات شباب الأهلي لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، عقب فترة التوقف الحالية لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا في قطر.
وسبق أن لعب شباب الأهلي مباراة ودية قبل أيام قليلة، وفاز فيها بنتيجة 9-1، على فريق بي إي سبورت، المنافس في دوري الدرجة الثالثة.
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