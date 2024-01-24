تجاهل التراث.. معرفة ناقصة ونمو للخرافة

يتبادر للذهن تساؤل كبير وعجيب، كلما أمعنا التفكير في رحلة الإنسانية الأزلية، وتعمقنا في عصورها القديمة وسنواتها الضاربة في التاريخ، تساؤل يدور حول هذا الكم الهائل من المخترعات والمبتكرات والعلوم المتنوعة والمعارف المكتسبة.

والتي الكثير منها نتاج تراكمات من التجارب والتطوير المتتالي حتى وصولها للكمال في خدمة الناس. كيف أن الإنسان لم يوفق في حفظ الكثير من إرثه وإنجازاته؟!

فهناك اعتقاد على نطاق واسع أن الذي وصلنا وبات بين أيدينا اليوم من كل هذا الكم الإنتاجي سواء في مجال العلوم والمخترعات أم حتى الاكتشافات وغيرها شحيح مقارنة بما أنتجه الإنسان منذ عصور سحيقة مروراً بالتجمعات الأولى ثم وصولاً للمدن فقيام الحضارات والأمم،.

كما لا يمكن فهم كيف تمكنت أمم من التميز والتقدم في مجالات عدة كالبناء والتشييد بل وفي بعض الجوانب الطبية، فضلاً عن اختراع وسائل للصيد البحري أو مطاردة الفرائس في الغابات، ومن ثم انهيار هذه الأمة واختفاء مصادر قوتها والأدوات التي استخدمتها، وجميعنا يعلم على سبيل المثال الأهرامات في الحضارة الفرعونية.

حيث توجد نظريات عدة في الكيفية التي تم بها بناؤها، ولا شيء مؤكد في هذا الإطار، أيضاً حضارات كالإغريق واليونان وغيرهما، حيث كانت تستخدم أعشاباً ومشروبات يتم تصنيعها من أوراق أشجار معروفة لديهم لمعالجة آلام البطن والتخفيف من الصداع ومعالجة الكسور، ولسعات الزواحف، وغيرها كثير، وجميعها وسائل علاجية لم تنقل إلينا كاملة، ومضى عمر طويل حتى عرفنا الكيفية التي تعد فيها هذه الأدوية، بمعنى كنا نقرأ في تاريخ أمة من الأمم فنجد أن المعالج الفلاني قدم مشروباً لأحد المرضى فتم شفاؤه، أو قصة تقول إن مجذوماً كان على وشك الوفاة وصف له أحد المعالجين بعض الأعشاب، وبعد أن استخدمها لفترة من الزمن بدأت صحته تتحسن، لكننا لا نجد وصفاً لهذه الأدوية والأعشاب، فهل هي خرافات أم أساطير يتم نسجها لإبلاغ الأمم الأخرى أنهم أكثر تفوقاً وتقدماً؟ لا أحد يعلم.





لكن من المؤكد أن الخرافات والأساطير كانت مهيمنة على تفكير وخيال وحياة الإنسان الأول بل وحتى إنسان اليوم في بعض الأرجاء، وجميعنا يعلم أن الخرافة تتعارض تماماً مع العلم، فالمجتمع الذي تنتشر فيه العلوم تنهزم فيه مباشرة الخرافة وتضمحل، أما المجتمعات الجاهلة فهي تغذي قصورها وتواضع معرفتها بالخرافات التي لا يمكن أن تبنى بواسطتها حضارة أو تقدم.

في كتابه، الإنسان الحائر بين العلم والخرافة، تحدث الدكتور عبد المحسن صالح، عن هذا الجانب، فقال: «إن الدارس لنشأة المجتمعات البشرية، وأنماط سلوكها، وضروب أفكارها، سوف يضع يديه على حصيلة هائلة من الأفكار الغريبة، والتقاليد المثيرة، ومعظمها – بلا شك – قد نبع من تفاعل الإنسان مع البيئة الطبيعية التي يعيش فيها... فلقد رأى الإنسان القديم مثلاً من ظواهر الطبيعة أموراً حيرته أشد حيرة، فأثارت مخاوفه، وشحذت خياله، ومن ثم فقد بدأ في استنباط تفسيرات تتلاءم وإدراكه البدائي أو البسيط، ومن هذه التفسيرات الخاطئة للظواهر الكائنة، نبتت الخرافات، وترعرعت الخزعبلات، وانتشرت الأساطير في كل المجتمعات!».

نعم لسنا بحاجة للخرافات لتغذي أي نقص نعاني منه، ولنجعل أحلامنا فعالة مفيدة، ولنبني بواسطتها جسراً للمستقبل ونكون مفيدين منتجين لمجتمعاتنا، وغني عن القول إن أي أمة تخفي وتدمر إنجازاتها وتلغي ذاكرتها وتهدم إرثها أمة أنانية لا تتمتع بالحس الإنساني والبصيرة لتترك للأجيال التالية ضوءاً حقيقياً من الماضي لعله يرشد وينير دروب الحاضر والمستقبل، ويساعد في البناء ورخاء الإنسان، لذا نحن أمة تحب الماضي وتراثها وتبشر به، ولكن بعين حادة على المستقبل وقلب مطمئن محب للحاضر.

إن اهتمامنا بالتراث هو في الحقيقة واجب إنساني تفرضه القيم والمبادئ، فمن حق الأجيال القادمة أن تعرف كل شيء عن تاريخ الأجداد، وهو أيضاً تصحيح لخطأ الإنسانية اقترفته مراراً وتكراراً عندما حاولت أمم وشعوب تجاهل ماضيها فباتت تعيش الحضارة مستجدية تاريخ الأمم الأخرى.

التراث بالنسبة لنا ليس ماضياً انتهى، بقدر ما هو وقود لحاضر جميل ومستقبل واعد لنا وللأبناء.