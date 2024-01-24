Thursday, 25 January 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا قالت كييف عن تحطم طائرة عسكرية روسية تقل عشرات الأسرى الأوكرانيين؟

1/24/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني الأربعاء أنه لا يملك "معلومات موثوقة" عن هويات الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة عسكرية روسية تم إسقاطها وتقول موسكو إنها كانت تقل عشرات أسرى الحرب الأوكرانيين.

وأفادت إدارة المخابرات الرئيسية الأوكرانية في بيان "كان من المفترض بأن تجري عملية تبادل للسجناء اليوم، لكنها لم تتم. وفق الجانب الروسي، كان ذلك نتيجة إسقاط طائرة روسية من طراز "آي ال-76" والتي يشتبه بأنها كانت تقل أسرانا. لا نملك حاليا أي معلومات موثوقة أو شاملة عن هويات أو أعداد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24012024000110011019ID1107764477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث