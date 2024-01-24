ماذا قالت كييف عن تحطم طائرة عسكرية روسية تقل عشرات الأسرى الأوكرانيين؟

أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني الأربعاء أنه لا يملك "معلومات موثوقة" عن هويات الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة عسكرية روسية تم إسقاطها وتقول موسكو إنها كانت تقل عشرات أسرى الحرب الأوكرانيين.

وأفادت إدارة المخابرات الرئيسية الأوكرانية في بيان "كان من المفترض بأن تجري عملية تبادل للسجناء اليوم، لكنها لم تتم. وفق الجانب الروسي، كان ذلك نتيجة إسقاط طائرة روسية من طراز "آي ال-76" والتي يشتبه بأنها كانت تقل أسرانا. لا نملك حاليا أي معلومات موثوقة أو شاملة عن هويات أو أعداد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

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