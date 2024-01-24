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محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية

1/24/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر بيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم يوم الجمعة،
بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت غرينتش يوم السادس والعشرين من يناير الجاري.

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