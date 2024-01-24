محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر بيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم يوم الجمعة،
بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.
وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت غرينتش يوم السادس والعشرين من يناير الجاري.
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