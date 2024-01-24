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موزمبيق تمدد عقد تشغيل لـ«موانئ دبي العالمية» بملياري دولار

1/24/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق مجلس الوزراء الموزمبيقي على اتفاق تمديد لـ«موانئ دبي العالمية» و«غريندرود» وشركات أخرى لتشغيل أكبر موانئها. وشمل الاتفاق توسعة ميناء مابوتو بقيمة ملياري دولار، ما من شأنه جذب حركة شحن البضائع بعيداً عن البنية التحتية التجارية المتداعية في جنوب أفريقيا المجاورة.

وفازت المجموعة، التي تضم أيضاً شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة في موزمبيق، بتمديد عقد تشغيل الميناء لمدة 25 عاماً في مابوتو العاصمة حتى عام 2058. وجاءت موافقة مجلس الوزراء الموزمبيقي وفقاً لبيان. ويتضمن الاتفاق استثمارات بنحو 1.1 مليار دولار بحلول 2033.

وينتظر أن تزيد الطاقة الإنتاجية للميناء إلى 54 مليون طن سنوياً بحلول 2058، من 37 مليون طن هذا العام، وفقاً لعقد الامتياز الممدد. ويشمل ذلك زيادة طاقة محطة تداول الفحم في ماتولا بجوار مابوتو إلى 18 مليون طن سنوياً من 7.5 ملايين طن، كما ستتضاعف سعة حاويات الشحن السنوية أربع مرات تقريباً إلى مليون وحدة خلال الفترة نفسها.

وتنمو الحركة في ميناء مابوتو بشكل سريع في السنوات الأخيرة لتنامي اقتصاد موزمبيق ولمقابلة الطلب من صادرات جنوب أفريقيا، بعد أن تسببت الأعطال والتكدس في شركة السكك الحديدية والموانئ المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا «ترانسنت إس أو سي» في خسائر بمليارات الدولارات. وينقل عمال مناجم الفحم والكروم والمغنتيت في جنوب أفريقيا كميات كبيرة من هذه الخامات إلى ميناء مابوتو بالشاحنات.

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