فوضى حركة التجارة في البحر الأحمر تضر بأكبر ثلاثة اقتصادات أوروبية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأربعاء تضرر أكبر ثلاثة اقتصادات في أوروبا نتيجة اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، التي أدت إلى مشكلات عديدة لسلاسل الإمداد بدءاً من ارتفاع أسعار الواردات في بريطانيا إلى طول الفترة الزمنية اللازمة لوصولها في ألمانيا وفرنسا.

وأشارت بيانات المؤشر المجمع لمديري المشتريات في بريطانيا إلى «تزايد التقارير عن ارتفاع أسعار الشحن» مما ساعد في رفع معدل التضخم في قطاع التصنيع إلى أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، في حين ارتفعت الفترة الزمنية اللازمة لوصول الإمدادات لأول مرة منذ 12 شهراً.

كما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأخرى درجات متفاوتة لتأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في ألمانيا واصل انكماشه للشهر السابق على التوالي، في حين تباطأت وتيرة تراجع نفقات مستلزمات التشغيل إلى أقل مستوياتها منذ 9 أشهر. كما وصل زمن توصيل الإمدادات في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ عام.

وذكرت بلومبرج أن قطاع الصناعة في أوروبا يكافح بالفعل للحصول على قوة دفع في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي، في حين يحاول امتصاص صدمة سلاسل الإمداد التي بدأت في منتصف ديسمبر الماضي، عندما قررت كبرى شركات النقل البحري في العالم تغيير مسار سفنها بعيداً عن توترات البحر الأحمر.

وأدى تغيير مسارات السفن التجارية إلى طريق رأس الرجاء الصالح إلى طول زمن الرحلة بنسبة كبيرة وبالتالي حدوث تأخيرات كبيرة في تسليم البضائع إلى وجهتها في أوروبا مع ارتفاع في تكلفة النقل.

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