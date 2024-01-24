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أرباح بنك الفجيرة الوطني تقفز 113 % في 2023 إلى 725.1 مليون درهم

1/24/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت الأرباح الصافية لبنك الفجيرة الوطني بنسبة 113 % في العام 2023، إلى 725.1 مليون درهم مقارنة بـ 340.4 مليون درهم في العام 2022.

وبلغت إيرادات البنك 2.28 مليار درهم في العام 2023، بزيادة 26 %، مقارنة مع 1.81 مليار درهم في العام 2022.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح بنسبة 15 % عن العام 2023، مقارنة مع 6 % في العام 2022.

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