أرباح بنك الفجيرة الوطني تقفز 113 % في 2023 إلى 725.1 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
قفزت الأرباح الصافية لبنك الفجيرة الوطني بنسبة 113 % في العام 2023، إلى 725.1 مليون درهم مقارنة بـ 340.4 مليون درهم في العام 2022.
وبلغت إيرادات البنك 2.28 مليار درهم في العام 2023، بزيادة 26 %، مقارنة مع 1.81 مليار درهم في العام 2022.
واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح بنسبة 15 % عن العام 2023، مقارنة مع 6 % في العام 2022.
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