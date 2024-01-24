نمو غير مسبوق لسوق السيارات المستعملة في الإمارات خلال 2023

شهد سوق السيارات المستعملة في الإمارات نمواً غير مسبوق خلال عام 2023، نظراً لمجموعة من العوامل أبرزها تغير تفضيلات المستهلك، والسياسات الحكومية الاستراتيجية، والتحسينات المستمرة لأنظمة المرور والبنى التحتية.

ورصد تقرير لمنصة «دوبيزل» ارتفاعاً كبيراً في الطلب على المركبات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 33 %، مما يعكس الإقبال المتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة بما يتوافق مع التزام حكومة الإمارات بوسائل النقل الصديقة للبيئة من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

ولفت التقرير إلى دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في السيارات، حيث زاد دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في السيارات الفاخرة، مما عزز من تجربة القيادة بمزايا عديدة مثل القيادة الذكية ومواصفات السلامة الذكية وميزة التحكم الصوتي بالسيارة.

ولفت التقرير إلى ازدهار سوق السيارات الفاخرة المستعملة في الإمارات لعام 2023، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الطلب وتطور الاتجاهات المحلية. وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة تقليدياً للسيارات الفارهة، فذلك لم يمنع سوق السيارات الفاخرة المستعملة من تحقيق نمو ملحوظ.

من جهة أخرى، دفع الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية أهم شركات تصنيع السيارات إلى ضم المركبات الصديقة للبيئة إلى محفظتها، ممّا أسهم في توفير مروحة واسعة من السيارات الصديقة للبيئة.

وفي إطار اعتماد دولة الإمارات أكثر وأكثر على الرقمنة، يبرز الزخم الكبير الذي تلاقيه المنصات الإلكترونية، ممّا يسهل عملية شراء السيارات، وبالتالي يسهم في النمو الكبير للقطاع.

وبموازاة تطور قطاع السيارات في الإمارات ليلبي المتطلبات المتغيرة للمستهلكين والاتجاهات الصاعدة في مجال النقل، شهد سوق السيارات المستعملة غير الفاخرة أيضاً نمواً استثنائياً على أساس سنوي عام 2023، حيث لوحظ تغير لافت وكبير في تفضيلات المستهلك الذي بات يميل إلى السيارات المستعملة غير الفاخرة، وذلك بفضل الخيارات الكبيرة المتاحة أمامه مقارنة بالسيارات الجديدة.

وذكر التقرير أن الطلب على السيارات المستعملة غير الفاخرة أثر بشكل ملحوظ على اتجاهات الأسعار، فلوحظ ارتفاع في أسعار مختلف السيارات والطرازات. وأشار التقرير إلى أن العلامات التجارية اليابانية لا تزال مهيمنة على السوق. فتحافظ «تويوتا» و«نيسان» مثلاً على موقع الصدارة، مع طرازات محبوبة توفق بين المواصفات العملية والأداء.





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