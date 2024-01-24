نهيان بن مبارك يتوج أبطال اليوم الأول في بطولة الاتحاد للمصارعة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أبطال النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد للمصارعة مساء اليوم في "مبادلة أرينا".

وشهدت البطولة الأولى من نوعها على مستوى الدولة والتي ينظمها اتحاد اللعبة مشاركة 324 لاعباً في يومها الأول يتنافسون في فئات الأشبال والناشئين والشباب، لفئتي المصارعة الأولمبية، ومصارعة "المطارحة التقليدية" الإماراتية.

وشارك 272 مصارعاً يمثلون 6 أندية في فئات الأشبال والناشئين والشباب، وأقيمت في اليوم الأول نزالات لفئات مختلفة، بمشاركة نخبة من الرياضيين.

كما شهدت منافسات " المطارحة" مشاركة 52 لاعباً معظمهم من أبطال رياضات متنوعة على مستوى الجوجيتسو، وألعاب القوى والمصارعة، وفق فئات أوزان تحت 75 كجم وتحت 85 كجم، فيما يشهد غداً منافسات الوزن المفتوح فوق 85 كجم.

وتألق لاعبو نادي الفجيرة للفنون القتالية وحصدوا المركز الأول، وجاء وصيفاً نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس، وثالثاً نادي خورفكان.

وشهدت نزالات المطارحة فوز إبراهيم راشد سليمان الشامسي بالمركز الأول في فئة وزن تحت 75 كجم، وجاء عبدالله محمد عبدالمحسن العسيري وصيفاً، وثالثاً حمد جعفر عبدالعزيز الجلاف.

وفي فئة وزن تحت 85 كجم حصد هزاع جعفر عبدالعزيز الجلاف المركز الأول، وجاء مطر محمد بخيت النعيمي، ومنصور عمر سالم البريكي في المركزين الثاني والثالث على التوالي. حضر فعاليات انطلاقة البطولة معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وسعادة نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

كما شهد فعاليات اليوم الأول إسلام ماخاتشيف نجم بطولة "يو اف سي"، وحمزات شيماييف، نجم بطولة "يو اف سي".

وتقام غداً الخميس منافسات اليوم الأخير للبطولة بمشاركة عدد من المواطنين والمقيمين في الفئات المختلفة.

وأكد طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، أن بطولة "المطارحة" التقليدية التي أقيمت اليوم في كأس الاتحاد، تعتبر الأولى من نوعها التي يتم اعتمادها والاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولي للمصارعة، وتسجيلها ضمن المصارعات التراثية، لتكون الحدث الدولي الأول من نوعه لهذه الرياضة التراثية الإماراتية النابعة من صلب رياضة المصارعة.

وأضاف: انطلقت بطولة الاتحاد للمصارعة في صالة مبادلة أرينا بمشاركة 272 مصارعاً من مختلف أنحاء الدولة وجنسيات مختلفة، بالإضافة لبطولة "المطارحة" بمشاركة 52 مصارعاً خاضوا النهائيات حسب الأوزان المعتمدة، وهي بطولة خاصة بالمراحل السنية تحت 15 و17 سنة، وستكون هناك نهائيات غداً لهذه الفئات في اليوم الختامي للبطولة، كما ستقام بطولات أخرn مستقبلاً حسب استراتيجية الاتحاد لتطوير هذه الرياضات".

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