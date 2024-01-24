بركلات الترجيح .. الاتفاق السعودي يفوز على الوحدة ويتوج بلقب البطولة الدولية بأبوظبي

أحرز الاتفاق السعودي، لقب بطولة الوحدة الدولية الودية، التي نظمها نادي الوحدة خلال فترة التوقف الحالية، بمشاركة أندية الزمالك المصري وأم صلال القطري إلى جانب العنابي والاتفاق.

وحصد الاتفاق كأس البطولة بتغلبه على الوحدة بركلات الترجيح 4-2 في النهائي الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء، بستاد آل نهيان، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

نجح الاتفاق في تسجيل هدف التقدم عن طريق موسى ديمبلي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء نتيجة عرقلة من مدافع العنابي لوكاس بيمنتا للهولندي جورجينو فينالدوم داخل المنطقة.

وسرعان ما أدرك الوحدة التعادل بأقدام الظهير الأيمن، عبد الله الكربي عندما وصلته الكرة داخل المنطقة سددها قوية في شباك حارس الاتفاق، باولو فيكتور في الدقيقة 40.

وحاول كلا الفريقين في شوط المباراة الثاني خطف هدف الفوز بعد محاولات مكثفة من الجانبين إلا أنها لم تسفر عن جديد ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت لمصلحة الاتفاق.

وحصد فريق أم صلال القطري المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الزمالك 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وسجل هدفي أم صلال مشعل الشمري (72) وكينجي جوري (78).

من ناحية أخرى كرمت إدارة نادي الوحدة على هامش البطولة عدد من النجوم والأساطير في مقدمتهم الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب فريق الاتفاق، وإسماعيل مطر نجم وقائد العنابي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك.

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