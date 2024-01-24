تونس تودّع من دور المجموعات وجنوب إفريقيا وناميبيا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية



ودعت تونس كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من دور المجموعات بعد تعادلها بدون أهداف مع جنوب أفريقيا التي بلغت دور الستة عشر رفقة مالي وناميبيا بعد تعادلهما بالنتيجة ذاتها أيضا في ختام مباريات المجموعة الخامسة اليوم الأربعاء.

وتذيلت تونس ترتيب المجموعة بنقطتين بينما جاءت مالي في الصدارة بخمس نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن جنوب أفريقيا ثانية الترتيب وناميبيا التي احتلت المركز الثالث بفارق الأهداف.

وافتقر الهجوم التونسي للدقة وفشلت محاولاته في هز شباك الحارس رونوين وليامز.

وأطلق إلياس الصخيري لاعب تونس تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعيدا عن المرمى في وقت مبكر.

وكاد البديل هيثم الجويني أن يسجل هدف الفوز لتونس قبل دقيقة واحدة من النهاية لكن محاولته من ضربة رأس مرت أعلى العارضة.

وودعت تونس البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 2013.

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