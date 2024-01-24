مسؤول أممي: تسعة قتلى في قصف مدفعي على ملجأ للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، الأربعاء، إن قصفاً مدفعياً على ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس: "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

وبحسب وايت فإن فرقاً

من الأونروا ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المأوى المغلق منذ يومين.

وقال وايت إن مركز تدريب تابع للأونروا ويؤوي عشرات آلاف النازحين تعرض للقصف ما أدى إلى "اشتعال النيران وسقوط عدد كبير من الضحايا".

وقال جيمس ماكغولدريك المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية للصحافيين عبر الفيديو "كان هناك ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص يحتمون في تلك المنشأة".

من جانبه، قال بيان لحماس إن "عشرات الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر من كافة الجهات باستثناء ممر لخروج النازحين من البوابة الشمالية قرب السوق المؤدي لمخيم خان يونس".

وقال المفوض العام للمنظمة الأممية فيليب لازاريني الثلاثاء إن المأوى نفسه تعرض للقصف خلال العملية العسكرية.

وأشار لازاريني إلى أن ستة نازحين قتلوا على الأقل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء فرضه "طوقاً" على مدينة خان يونس التي أصبحت مركزا للقتال في قطاع غزة.





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