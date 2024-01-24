الإمارات تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين

(MENAFN
- Al-Bayan)
شددت دولة الإمارات خلال اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، على ضرورة
وقف إطلاق النار الإنساني الفوري الذي دعا إليه المجتمع الدولي مراراً وتكراراً.
كما طالبت دولة الإمارات في بيانها الذي ألقته المندوبة الدائمة للدولة في مجلس الأمن السفيرة لانا نسيبة، بضرورة التوصل إلى هدن إنسانية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وإطلاق سراح المحتجزين.
وأكدت حتمية التوصل إلى حل لإنها الصراع يقوم على أساس الدولتين لمنع تكرار دائرة العنف.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN24012024000110011019ID1107764465
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.