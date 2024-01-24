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الإمارات تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين

1/24/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شددت دولة الإمارات خلال اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، على ضرورة
وقف إطلاق النار الإنساني الفوري الذي دعا إليه المجتمع الدولي مراراً وتكراراً.

كما طالبت دولة الإمارات في بيانها الذي ألقته المندوبة الدائمة للدولة في مجلس الأمن السفيرة لانا نسيبة، بضرورة التوصل إلى هدن إنسانية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأكدت حتمية التوصل إلى حل لإنها الصراع يقوم على أساس الدولتين لمنع تكرار دائرة العنف.

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