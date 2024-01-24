انطلاق أكبر مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ عقود

بدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم، أكبر مناورات عسكرية ينظمها منذ الحرب الباردة مع مغادرة سفينة حربية أمريكية الولايات المتحدة لعبور المحيط الأطلسي إلى أراضي الحلف في أوروبا.

وأفاد الحلف العسكري الغربي بأن نحو 90 ألف جندي سيشاركون في مناورات «المدافع الصامد 24» المصممة لاختبار دفاعات الناتو في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال القائد الأعلى للحلف الأطلسي في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، إن «الحلف سيستعرض قدرته على تعزيز منطقة أوروبا والأطلسي من خلال تحريك قوات من أمريكا الشمالية عبر الأطلسي».

وأفاد أن «مناورات المدافع الصامد 24 ستكون بمثابة استعراض واضح لوحدتنا وقوتنا وعزيمتنا على حماية بعضنا بعضاً وقيمنا والنظام الدولي القائم على القواعد».

والمناورات مصممة لمحاكاة رد للحلف، الذي يضم 31 دولة، على هجوم من قبل خصم مثل روسيا.

وسيتضمن سلسلة مناورات أصغر منفردة من أمريكا الشمالية وصولاً إلى الخاصرة الشرقية للناتو قرب الحدود الروسية.

وستشارك نحو 50 سفينة و80 طائرة وأكثر من 1100 عربة قتالية في التدريب.

تأتي المناورات، التي تعد الكبرى منذ مناورة «ريفورجر» خلال فترة الحرب الباردة في عام 1988، في وقت عزز الناتو دفاعاته منذ اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.

وأرسل الحلف آلاف الجنود إلى خاصرته الشرقية ووضع خططه الأكثر شمولاً منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، في مسعى لحماية نفسه من أي هجوم روسي.

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