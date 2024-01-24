الرئيس المصري يتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل، اليوم، بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني، وذلك في أحدث مؤشر عن نشوب خلاف بين مصر وإسرائيل.

وقال السيسي، أمام جمع من الضباط ومسؤولي الدولة: «هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب الصراع على إطلاق الرهائن»، مؤكداً «أنهم يستخدمون هذا كوسيلة من وسائل الضغط على السكان».

وأضاف: «حجم الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً 600 شاحنة (قبل الحرب)، وحالياً لم نتجاوز في أعلى تقدير 200 إلى 220 شاحنة»، متسائلاً: «كيف يعيش هؤلاء الناس؟».

وأكد أن «معبر رفح مفتوح على مدار الأربع وعشرين ساعة سبعة أيام طوال 30 يوماً»، موضحاً أن «الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر، إسرائيل، حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد، هي ما تؤدي إلى ذلك»، وذلك في إشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية.

وتنفي إسرائيل عرقلة دخول المساعدات إلى القطاع الذي تشن عليه هجوماً جوياً وبرياً بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على مناطق في جنوبها، وأدى إلى مقتل 1200، واحتجاز رهائن لا يزال نحو 130 منهم في غزة.

وتسببت الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة في أزمة إنسانية حادة، وأصبح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون بلا مأوى، ويعانون نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء والوقود.

ويتكدس أكثر من 1.2 مليون شخص في جنوب القطاع بمدينة رفح ومحيطها، ما أثار مخاوف في مصر من تهجير الفلسطينيين عبر الحدود إلى شبه جزيرة سيناء.

وتتفاوض مصر، إلى جانب قطر، مع إسرائيل وحماس من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وهي الجهود التي قال السيسي، في تصريحات منفصلة في وقت لاحق اليوم، إنه يجري تكثيفها.

ودخلت كميات محدودة من المساعدات عبر معبر رفح بين مصر وغزة، كما نُقلت مساعدات من معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ ديسمبر.

وتؤكد إسرائيل أن دورها هو فحص المساعدات المقدمة لغزة فقط لدواعٍ أمنية، نافيةً تعطيل أو رفض دخولها.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وكالة تابعة للجيش الإسرائيلي تنسق عمليات تسليم المساعدات مع الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية، في منشور على منصة «إكس»، اليوم: «عملية التفتيش لدينا تتسم بالكفاءة، لا يوجد حد لحجم المساعدات الذي يمكن أن يدخل غزة».

وقبل أيام، أصدرت مصر رداً مطولاً على تصريحات إسرائيلية أشارت فيه إلى أن الحدود بين مصر وغزة ليست آمنة.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر في بيان، يوم الاثنين: «هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها».

كما أعلنت مصر، في وقت سابق هذا الشهر، إحباط محاولات تهريب مخدرات على حدودها الشمالية الشرقية، منها واحدة قرب نقطة لتفتيش المساعدات المرسلة لغزة.

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