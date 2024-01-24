الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية.. ونتفليكس يحلق

صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لمستوى قياسي جديد، الأربعاء بفضل ارتفاع سهم نتفليكس إثر تخطي الشركة توقعات نمو المشتركين.

وهذه هي المرة الثالثة في أقل من أسبوع التي يبلغ فيها المؤشر مستوى قياسياً مرتفعاً، مما عزز مساراً صعودياً للسوق تأكد يوم الجمعة بعد أن أغلق على أعلى مستوى سجله على الإطلاق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.92 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 37975.37 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.96 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 4888.56 نقطة. كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 134.67 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 15560.61 نقطة.

ارتفعت أسهم نتفليكس بأكثر من 14 ٪

بعد أن أعلنت الشركة نتائج قياسية، حيث

قالت شركة البث إنها أضافت أكثر من 13 مليون مشترك في الربع الرابع، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بإجمالي 260.8 مليون مشترك. وتجاوزت الإيرادات والأرباح تقديرات المحللين، وحققت مبيعات بقيمة 8.8 مليارات دولار خلال الربع الرابع (أي بزيادة 12.5 % في عام واحد)، وما ولّد لها أرباحاً صافية قدرها 938 مليون دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليوناً في الفترة نفسها من العام الفائت.