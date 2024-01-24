«مايكروسوفت» تلاحق «أبل» إلى نادي الـ 3 تريليونات دولار

تجاوزت القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت» حاجز 3 تريليونات دولار الأربعاء بعد أن ارتفع السهم بأكثر من 1 ٪ وبلغ حوالي 404 دولارات للسهم الواحد.

ويأتي الإنجاز بعد أسبوعين من تفوق مايكروسوفت على «أبل» باعتبارها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم في 12 يناير. استعادت شركة «أبل» المركز الأول، ووصلت قيمتها السوقية إلى حوالي 3.02 تريليونات دولار يوم الأربعاء.

ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 7 ٪ منذ بداية العام حتى الآن، حيث لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.

وقال المحللون في «سيتي» إنهم يتوقعون أن تحقق مايكروسوفت «فوزاً قوياً» لتقرير أرباح الربع الثاني القادم، ويرجع ذلك جزئياً إلى موقعها القيادي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. ورفع المحللون تقديراتهم والسعر المستهدف وأكدوا تصنيف شرائهم للسهم في مذكرة يوم الأربعاء.

وبالمثل، قال المحللون في مورجان ستانلي إنهم يعتقدون أن موقع مايكروسوفت ومساهماتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي «تصبح أقوى»، وفقاً لمذكرة صدرت الثلاثاء. لقد نقلوا السعر المستهدف إلى 450 دولاراً من 415 دولاراً، وقالوا إنهم «لا يزالون واثقين من الاتجاه الصعودي لتقديراتنا المتفق عليها أعلاه».