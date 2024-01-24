Thursday, 25 January 2024 02:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«مايكروسوفت» تلاحق «أبل» إلى نادي الـ 3 تريليونات دولار

1/24/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاوزت القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت» حاجز 3 تريليونات دولار الأربعاء بعد أن ارتفع السهم بأكثر من 1 ٪ وبلغ حوالي 404 دولارات للسهم الواحد.

ويأتي الإنجاز بعد أسبوعين من تفوق مايكروسوفت على «أبل» باعتبارها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم في 12 يناير. استعادت شركة «أبل» المركز الأول، ووصلت قيمتها السوقية إلى حوالي 3.02 تريليونات دولار يوم الأربعاء.

ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 7 ٪ منذ بداية العام حتى الآن، حيث لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.

وقال المحللون في «سيتي» إنهم يتوقعون أن تحقق مايكروسوفت «فوزاً قوياً» لتقرير أرباح الربع الثاني القادم، ويرجع ذلك جزئياً إلى موقعها القيادي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. ورفع المحللون تقديراتهم والسعر المستهدف وأكدوا تصنيف شرائهم للسهم في مذكرة يوم الأربعاء.

وبالمثل، قال المحللون في مورجان ستانلي إنهم يعتقدون أن موقع مايكروسوفت ومساهماتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي «تصبح أقوى»، وفقاً لمذكرة صدرت الثلاثاء. لقد نقلوا السعر المستهدف إلى 450 دولاراً من 415 دولاراً، وقالوا إنهم «لا يزالون واثقين من الاتجاه الصعودي لتقديراتنا المتفق عليها أعلاه».

MENAFN24012024000110011019ID1107764461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث